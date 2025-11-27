Başkan Çolakbayrakdar, 'Erciyesevler'de aile sağlığı merkezimizin inşaatına başladık'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde aile sağlığı merkezinin inşaatine başladıklarını duyurdu. 2026 yılının ortalarına doğru hizmete açılmasını planladıklarını ve 7 aile hekiminin görev alacağını duyuran Başkan Çolakbayrakdar, “Bölgemiz için önemli bir ihtiyacı karşılayacak aile sağlığı merkezimizin inşaatına bugün itibarıyla başladık. Hemşehrilerimizin aile sağlığı merkezine çok daha kolay ulaşabilmesi ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 7 aile hekimimizin görev yapacağı bu merkez, Erciyesevler’e büyük bir değer katacak. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru hizmete açmayı planladığımız aile sağlığı merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.