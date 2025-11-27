  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Çolakbayrakdar, 'Erciyesevler'de aile sağlığı merkezimizin inşaatına başladık'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Erciyesevler'de aile sağlığı merkezimizin inşaatına başladık'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinin inşaatine başladıklarını duyurarak, 'Bölgemiz için önemli bir ihtiyacı karşılayacak aile sağlığı merkezimizin inşaatına bugün itibarıyla başladık. 7 aile hekimimizin görev yapacağı bu merkez, Erciyesevler'e büyük bir değer katacak' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Erciyesevler'de aile sağlığı merkezimizin inşaatına başladık'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde aile sağlığı merkezinin inşaatine başladıklarını duyurdu. 2026 yılının ortalarına doğru hizmete açılmasını planladıklarını ve 7 aile hekiminin görev alacağını duyuran Başkan Çolakbayrakdar, “Bölgemiz için önemli bir ihtiyacı karşılayacak aile sağlığı merkezimizin inşaatına bugün itibarıyla başladık. Hemşehrilerimizin aile sağlığı merkezine çok daha kolay ulaşabilmesi ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 7 aile hekimimizin görev yapacağı bu merkez, Erciyesevler’e büyük bir değer katacak. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru hizmete açmayı planladığımız aile sağlığı merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!