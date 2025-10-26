Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarımız tamamlanmak üzere'

Şenlik kapsamında çocuklar için şişme oyun alanları kuruldu, uçurtma uçurmanın yanı sıra basket ile gol etkinlikleri, ebru sanatıyla birlikte çeşitli çizim etkinlikleri yapıldı. Ayrıca Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı sanatçı ekibi ve ‘Ritim Kayseri’ grubu tarafından gösteri düzenlendi. Şenliğe katılan vatandaşlara uçurtmalar, gol etkinliklerinde çocuklara Kayserispor formaları hediye edildi, yemek ve tatlı ikramları yapıldı.

Havaların soğumaya başlaması öncesi sezonu keyifli bir etkinlikle kapatmayı amaçladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Uçurtma şenliği temasıyla başlattık ama çocuklarımızın eğlenebilecekleri birbirinden farklı etkinlik ve aktivitelere de yer verdik ve ‘Ritim Kayseri’ grubunun hoş gösterisiyle vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmelerini istedik. Bunun yanı sıra Erkilet Millet Bahçemiz içerisindeki birçok çalışmamız tamamlandı, yalnızca Kafe Sinan ve seyir terasımızın çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Erkilet Millet Bahçemiz, bütün hemşehrilerimizin gelip eğlenebileceği bir mekân haline gelmiş olacak. Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi, mutluluğu her şeye değiyor, katılımları için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.