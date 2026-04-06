Başkan Çolakbayrakdar, 'Erkilet'ten Sivas Caddesi'ne alternatif güzergah oluşturmak için bir çalışmamız var'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Erkilet ve Sivas Caddesi alt yapısı hakkında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Sivas Caddesi de ciddi bir yük taşıyor, yoğun bir trafik yükü taşıyor. Sivas Caddesi’nin içinde bir alternatif oluşturmak lazım. Bunun için de bir çalışmamız var. Şu anda onu da gündemimizde, masamızda. Bunlar tabii ki yol yapım işleri. Görünür tarafı bizim açımızdan çok kolay. Şükür Allah’a imkânlarımız var, iyi bir ekibimiz var, ekipmanlarımız var, teknolojiyi iyi takip ediyoruz. Yol altyapısıyla ilgili belediyecilik faaliyetlerinin her alanında olduğu gibi bu alanda da iddialıyız. Yaptığımız yollar öyle bir sene sonrasında, iki sene sonrasında patır patır dökülen yollar değil. Bu lafı söylerken sadece söylem olarak, ifade olarak söylemiyorum. Yaptığımız yerlerin her birinin on yılı devirmiş kullanım alanları olduğunu bilerek söylüyorum.Böyle olunca tabii ki yol yapmak kolay iş. Kapasiteden dolayı yolu yapacak alanı oluşturmak daha zorca bir iş. İmar olarak onların hazırlanması, mülkiyet olarak onların hazırlanması birazcık zaman alıyor. Kolay olmuyor, akşamdan sabaha olmuyor. Bakın, göreve geldiğimden beri diye bahsettiğim bu güzel gezelerde en önemli konu oradaki mülkiyetlerin oluşturulmasıydı. Mülkiyetlerin çözümüydü. Mülkiyetlerin çözümünden sonra şimdi nasip oldu. Parça parça bu güzergâhların yol yapımlarını sağlıyoruz. Hatta ve hatta bir tane bir konu var. Yine Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Mithatpaşa’nın üzerinde U çizen bir yer var. Tepeden plan boyutunda baktığınız zaman dümdüz gitmiyorsunuz da bir U çizerek dönüyorsunuz. Aynı Bekir Yıldız Bulvarı’nın Seyrani kısmı gibi, orada da bir U çiziyordunuz. Orayı dümdüz bağladık. Şimdi bağladıktan sonra tabii ki iş tamamen bitiyor, eskiyi unutuyorsunuz. Şimdi burada da öyle olacak. Bu yıl içerisinde oradaki U çizen yeri de tamamlayacağız, dümdüz bağlayacağız. Buranın dümdüz bağlanabilmesi için iki üç seneyi aşan süreçtir uğraştığımız bir mülkiyet problemlerinin çözülmesi var. Onun da sonuna geldik. Nasipse inşallah bu sene de orada bu çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu.

‘ERKİLET BULVARI ÇÖZÜM OLUŞTURULMASI GEREKEN NOKTALARDAN BİRİSİ’

Erkilet Bulvarı’nın önemine dikkat çeken Çolakbayrakdar," Şehrin ana omurgalarıyla ilgili birçok şey söyledik ama Erkilet Bulvarı şehrin en önemli ulaşım akslarından bir tanesi.Bugün Kayseri trafiği üzerinde en yoğun bir şekilde çözüme ulaştırılması gereken birkaç noktayı sıralayın deseniz, ben Erkilet Bulvarı ve bunun içinde Yeşil Mahalle’nin olduğu o düğüm noktasını söylerim. Orası da hakikaten teknik detaylar ortaya konduğu zaman çözüm oluşturulması gereken noktalardan birisi olduğu ciddi manada görülecek noktalardan birisidir. Orası da Allah nasip ederse yapılması gereken,yol açık programında rahat rahat konuşulabilmesi için çözülmesi gereken, çözüm oluşturulması gereken noktalardan biri olarak karşımızda duruyor. Ama çözülmeyecek, yapılmayacak bir iş değil. Kolay bir çözümü var oranın. Tabii ki bunları söylerken şuradan giriyoruz, buradan çıkıyoruz dediğimiz zaman kafada oturmayabilir. Kağıt üzerinde veya plan boyutunda yolun bir tanesini alta aldığınız zaman iş bitiyor, rahat bir şekilde çözümlenebiliyor. Tabii bir miktar sağında solunda kamulaştırma, istimlak çalışmaları yapılması gerekiyor "şeklinde konuştu.