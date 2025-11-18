Başkan Çolakbayrakdar: 'Eski yapılar yıkılıyor, depreme dayanıklı yeni konutlar yapılıyor'

Uğurevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yıllar önce imar yolları üzerine gelişigüzel yapılmış olan gecekondular, hem şehir planlamasını olumsuz etkiliyor hem de yolların kullanılmasını imkânsız hale getiriyordu. Bu bölgede yıllardır çözülemeyen bu sorunu, kentsel dönüşüm projemizle kökten çözüyoruz” şeklinde konuştu.

Gecekonduların yıkılmasıyla birlikte imar yollarının açılacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm sürecinin mahalle için büyük bir kazanım olduğunun altını çizerek, “Bu bölgede bulunan eski, sağlıksız ve virane yapılar bir bir kaldırılıyor. Yerine modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlar inşa ediliyor. Hemşehrilerimiz yeni yuvalarında huzur ve güven içinde yaşamlarına devam ederken, Uğurevler Mahallemiz de etap etap parklarına, yeşil alanlarına, sosyal donatılarına ve modern yollarına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Kentsel dönüşümün Kocasinan’ın geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar ,“Her alanda olduğu gibi Uğurevler Mahallemiz’de başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. En kısa süre içerisinde yolları açılmış, parkları tamamlanmış, yeşil alanlarıyla nefes alan, daha güvenli ve daha huzurlu bir mahalleyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” İfadelerini kullandı.