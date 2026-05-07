Başkan Çolakbayrakdar, Gençlerle 'Kocaburger' sohbetinde buluştu

Eğitim-öğretim döneminde farklı okulları ziyaret edip gençlerle buluşarak, Kayseri’nin tescilli markası Sinan Kafelerde hazırlanan özel “Kocaburger” ikramı eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin fikirlerine büyük değer verdiğini vurguladı.

Gençlerle buluşmaların sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyon projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öğrenci arkadaşlar Kocaburger kutularından kule yapmışlar. ‘Kocasinan Kulesi’ demişler. Gerçekten çok başarılı olmuş. Sizlerin bu ülkenin geleceği ve istikbali olacağınıza ben gönülden inanıyorum. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin yarınları sizler olacaksınız. Bahtınız ve yolunuz açık olsun. Sizleri yarınlara taşıyacak, severek okuyacağınız üniversitelerde eğitim almak nasip olsun. 12. sınıfa gelmiş arkadaşlarımıza da ayrıca başarılar diliyorum. Rabbim sınavlarında başarılar nasip etsin. Ülkemizin her alanda yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Ama en önemlisi, vatanını seven insanlar yetişmesidir. Hayatınızın her dönemi güzellik, başarı ve mutlulukla dolu olsun. Kocasinan Belediyesi olarak, gençlerimizin gelişimini destekleyecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar her alanda gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; güçlü bir şehir, ancak güçlü ve donanımlı gençlerle mümkündür. Bugün gördüğüm bu enerji ve vizyon, yarınlarımız adına bize büyük umut veriyor. Bugünün gençleri yarının mimarları olacak. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü bir Kocasinan ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar birçok alanda gençlere özel çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdür Ahmet Tanrıverdi ise “Her zaman eğitime destek veren Başkanımız, okulumuzla bizzat ilgilenip eğitim kalitesinin daha da yükseltilmesi için yoğun gayret gösteriyor. Bundan dolayı Başkanımıza canıgönülden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.