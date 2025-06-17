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Başkan Çolakbayrakdar, 'Geniş ve güvenli bir ulaşım ağı için gerekenleri yapıyoruz'

Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile sürdürülen çalışmalar hakkında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Geniş ve güvenli bir ulaşım ağı için gerekenleri yapıyoruz'

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri’de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile freze (ömrünü tamamlamış asfalt sökümü) çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt freze aracının Kayseri’de ilk defa geçtiğimiz yıllarda Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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