Başkan Çolakbayrakdar, halı sahada gençlerle ter döktü

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerle birlikte halı sahada futbol müsabakasına katıldı. Belediye Başkanlığı’ndaki performansını sahaya da yansıtarak, futbol severlerden tam not alan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim, geleceğimiz ve en büyük güvencemiz olan gençlerle futbol oynamaktan çok mutlu oldum. Gençlerimizin, her zaman yanındayız” dedi.

Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha da futbol oynama isteğini geri çevirmedi. Önceki akşam Mimarsinan Mahallesi’ndeki halı sahada gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla birlikte halı saha maçı yaptı. 38 sırt numaralı sarı kırmızılı formasıyla maça katılıp, ilk golün sahibi olarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, Belediye Başkanlığı’ndaki performansını sahaya da yansıtarak, futbol severlerden tam not aldı. Halı saha maçındaki performansı ile göz dolduran Başkan Çolakbayrakdar, berabere tamamlanan maçta Hat-Trick yaparak, en skorer isim oldu.

Kendisinin de gençlik yıllarında futbolla ilgilendiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerimizin, her zaman yanındayız. Biliyoruz ki; yaptığımız hizmetler gençlerimizin daha güzel yarınlarda yaşamaları içindir. Bu noktada gençlerin en çok sevdiği Futbol, en güzel spor dallarından biridir. Gençlerin böyle bir etkinlikte buluşması oldukça güzel bir durum. Bunun devamını her zaman yapmanızı isterim. Sizlerle birlikte futbol oynamaktan çok mutlu oldum. Siz gençler, bizim geleceğimiz ve en büyük güvencemizsiniz. Sizleri çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte aynı sahada futbol oynamanın kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten gençler ise “Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi için böyle bir etkinlik başlattık. Bizler, haftanın stresini burada futbol oynayarak atıyoruz. Bu haftaki maçımızda başkanımızı da aramızda görmek bizleri oldukça mutlu etti. Böyle bir sürpriz yaptığı için başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.