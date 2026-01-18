Başkan Çolakbayrakdar: 'Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir'

Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerde hijyen kurallarına uyum, üretim alanlarının temizliği, kullanılan hammaddelerin sağlığa uygunluğu ve üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimler kapsamında gerekli tespitler yapılırken, işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Denetimlerin rutin olarak büyük bir hassasiyetle yapıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş sağlığının her şeyin önünde geldiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Vatandaşlarımızın sofralarına giren ekmeğin sağlıklı, hijyenik ve güvenilir olması bizim için büyük önem taşıyor. Denetimlerimizin temel amacı, halkımızın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Gıda üreten ve satan tüm iş yerlerinin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak denetimlerimizi titizlikle, düzenli ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu vesileyle kurallara uygun, özveriyle çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyor; Allah esnafımıza bol, bereketli ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir.”

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunulması amacıyla denetim çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.