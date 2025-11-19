  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Çolakbayrakdar, 'Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Yusuf Dulda ve Ashab-ı Sufha Kur'an Kursu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, 'Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması, güvenli bir çevrede büyümesi ve hayallerine umutla sarılması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş Yusuf Dulda ve Ashab-ı Sufha Kur’an Kursu’nda minik öğrencilerle bir araya geldi. 

Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ziyaret edip Koca Burger ikramımız eşliğinde aynı gönül sofrasında bir araya geldik. Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması, güvenli bir çevrede büyümesi ve hayallerine umutla sarılması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızı; ilimle, bilimle ve güzel ahlakla yetişen, vatanına ve milletine hayırlı kişiler eylesin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mobil kullanıma uygun gıda denetleme uygulaması tasarlandı
Mobil kullanıma uygun gıda denetleme uygulaması tasarlandı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz”
Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor
Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor
Mobil Dijital Gençlik Merkezi İncesu'da
Mobil Dijital Gençlik Merkezi İncesu'da
Yeraltı Çarşısı Esnafından Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Yeraltı Çarşısı Esnafından Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Bakan Göktaş, 'Aile yılında bin 925 kurumla iş birliği yaptık, 14 binden fazla etkinlik düzenledik'
Bakan Göktaş, “Aile yılında bin 925 kurumla iş birliği yaptık, 14 binden fazla etkinlik düzenledik”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!