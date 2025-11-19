Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş Yusuf Dulda ve Ashab-ı Sufha Kur’an Kursu’nda minik öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ziyaret edip Koca Burger ikramımız eşliğinde aynı gönül sofrasında bir araya geldik. Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması, güvenli bir çevrede büyümesi ve hayallerine umutla sarılması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızı; ilimle, bilimle ve güzel ahlakla yetişen, vatanına ve milletine hayırlı kişiler eylesin” ifadelerini kullandı.