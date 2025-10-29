Başkan Çolakbayrakdar: 'Her yeni yol, şehrimizin çehresini değiştiriyor'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi’nde ara sokaklarda yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Muhtarımızla birlikte Oruçreis Mahallemiz’deki yol ve asfalt yenileme çalışmalarına iştirak ediyoruz. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Fen İşleri ekiplerimiz sadece büyük bulvarların, ana caddelerin ve yeni yolların açılışını yapmakla kalmıyor; aynı zamanda mahalle aralarında ihtiyaç duyulan yerlerde de yol yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Elbette Oruçreis Mahallesi’ndeki en önemli çalışma, bu bölgedeki kentsel dönüşüm projesidir. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi burada da kentsel dönüşüm çalışmaları gayet güzel bir şekilde devam etmektedir. Yapılan bu yol çalışması, kentsel dönüşümle birlikte mahallenin yenilenmesi, değişimi ve dönüşümü açısından da büyük önem taşımaktadır. Oruçreis Mahallemiz de kısa zamanda yenilenmiş yüzüyle, mahallemize ve Kayseri’mize yakışır bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.