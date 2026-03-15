Başkan Çolakbayrakdar: Hizmetlerimizle çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadık

(RHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı “Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın” çağrısına en güzel şekilde karşılık verdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadık. Ramazan’ın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu şehrin dört bir yanında yaşattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerden yaşlı vatandaşlara, çocuklardan engelli bireylere kadar toplumun her kesimine hizmet ulaştırdıklarını vurguladı. İftar sofralarında vatandaşlarla buluşarak dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayı için yaptığı ‘seferberlik’ çağrısını sadece bir görev olarak değil, çizdiği vizyon doğrultusunda milletimizin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin duasını almak, onların gönüllerine dokunmak bizim en büyük kazancımızdır. Sizin selamınızı iletmedik kapı bırakmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Kocasinan’da gönül kazanının kaynaması için büyük bir gayret gösterdik. Farklı sosyal kesimlerden vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluştuk, hanelerini ziyaret ederek onların sofralarına misafir olduk. Ramazan’ın bereketini Kocasinan’ın her mahallesinde hissettirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Büyüklerimizin hayır dualarını almak, çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için en büyük mutluluk oldu. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olurken aynı zamanda gönüllere dokunmayı da ihmal etmedik.” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek olacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında ilklere imza attıklarına dikkat çekerek, “Kocasinan’da her hanenin mutlu ve huzurlu olması için yoğun gayret gösteriyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik projelerimizle de gönüllere dokunuyoruz. Dost Eli Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz Dost Market ve Dost Mağaza ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Yatağa bağımlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip kişisel bakım hizmeti sunuyor, çölyaklı ailelere özel paketler dağıtıyor ve yeni doğan her bebeği “Hoş Geldin Bebek” projemizle karşılayarak ailelerin mutluluğuna ortak oluyoruz. Gönül Kazanı Projesi ile 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ramazan ayında da oruçların açılmasına vesile oluyoruz. Amacımız Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak ve Türkiye’ye örnek olacak sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın refahına katkı sunmaktır” diye konuştu.