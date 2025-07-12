Başkan Çolakbayrakdar, 'Hoca Hasan Medresesi'nin tapusunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz'

Uğurevler Mahallesi’nde düzenlenen “Ruziye Yücel Aile Sağlığı Merkezi”nin açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Kürşat Önder, hayırsever Yücel ailesi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Hayırseverlerimize teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Uğurevler Mahallesi’ni çok seviyorum. Bu anlamda, bu hizmetleri vatandaşın ayağına getiren Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Eseri yapandan Allah razı olsun. Kayseri’de geçen yıl 7 milyon 595 bin 879 kişi hastanede muayene edilmiş. Kayseri’de 115 Aile Sağlığı Merkezi var ve 59’u uzman olmak üzere 600’e yakın 451’de pratisyen hekim çalışıyor. Aile sağlık merkezleri ise hastanelerin yükünü hafifletiyor. Kayseri, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da adından söz ettiriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de şehrin diğer tarafında hayata geçireceğimiz yeni hastane ile müjdenin açıklanmasına çok kalmadığını düşünüyorum. Kayseri yalnızca lezzetleriyle, turizmi, ulaşım ile değil sağlık hizmetleri ile de adından söz ettirmeye devam edecektir. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Öncelikle hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Allah bereket versin. Kayseri’mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Sağlık alanında geldiğimiz noktayı hepimiz biliyor, takdir ediyoruz. Az önce bir gencimiz bayıldı, doktorlarımız koştu, koşturdu. Biz bir doktoru bulamazdık şimdi her yerde doktor var. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye model ve marka olan Kayseri’nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Dualar alacakları bu güzel katkılar, hemşehrilerimizin hayatına değer katmaktadır. Bugün, Terörsüz Türkiye’nin ilk günü. Hain PKK terör örgütü 41 yıl sonra silahlarını bıraktı. Bu tarihi gelişmeyle birlikte, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta kentsel dönüşüm projesi kapsamında üç önemli işi bir arada gerçekleştirmiştik. Şükürler olsun ki şimdi de bölgemize bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Ayrıca büyük bir ihtiyaç olan pazar yerinin yapımını da tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Sayın Valimizin göreve başladığında ifade ettiğim ve benim de 10 yıldır büyük bir heyecanla takip ettiğim bir müjdeyi buradan açıklamak istiyorum: Hoca Hasan Medresesi. Anadolu’nun ikinci medresesi olan ve Müslüman kimliğimizi taşıyan bu kadim eserin bulunduğu coğrafya açısından da ayrı bir önemi var. Göreve geldiğimiz andan itibaren medreseyi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki dün itibarıyla tapusunu aldık ve Hoca Hasan Medresesi Kocasinan Belediyesi’ne geçti. Allah nasip ederse, bu önemli tarihi eseri de yeniden ihya edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Hayırsevere teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da şunları söyledi: “Şanslı bir iliz. Bakanlığımızın hedef ve doğrultusunda 2 bin 500 nüfusa bir aile hekimi olacak şekilde hedef var. Biz bu hedefe en hızlı ulaşan illerden birisiyiz. Bu merkez 4 birimden oluşacak 4 arkadaşımız burada görev yapmış olacak. İlk etapta 2 aile hekimimizi buraya taşımış olduk. İçerisinde 1. Basamak dediğimiz koruyucu sağlık hizmetleri verilmiş olacak. Vatandaşların talepleri ve nüfus artışını esas alarak bölgede bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Bu vesileyle Allah hayrını kabul etsin.”

Babaannesinin ismini taşıyan hayırsever Ruziye Yücel Özkaya ise,“Babaannemle tanışma şansım olmadı. Adının şifa ile anılacağı bir vesileyle aile sağlığı merkezi yaptık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.