Başkan Çolakbayrakdar: 'Hoca Hasan Medresesi şehrimizin kalbi ve kültür hazinesi olacak'

Kayseri’nin ilk medresesi olma özelliğini taşıyan 1193 tarihli Hoca Hasan Medresesi’nde kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü denetiminde sürdürülen çalışmalar belli bir aşamaya gelirken, Başkan Çolakbayrakdar sahada incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, hedeflerinin yılsonuna kadar kazı sürecini tamamlamak olduğunu belirterek, “Bizim için en büyük görevlerden biri, ecdadımızın bize bıraktığı kültürel mirası aslına uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırmaktır. Hoca Hasan Medresesi, sadece bir yapı değil; bu şehirde yaşayanların kimliğini, tarihini ve medeniyetini yansıtan çok önemli bir değerdir. Yılsonuna kadar kazı çalışmalarını tamamlayarak yapının izlerini ve sınırlarını netleştirmeyi hedefliyoruz. Ardından restorasyon projelerimizi başlatacağız. Şu anda planladığımız takvim doğrultusunda çalışmalarımız sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Kazılar tamamlandığında ortaya çıkacak veriler ışığında, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Koruma Kurulu’nun onayının ardından hayata geçirilecek proje ile bu kadim eser, yeniden ihtişamıyla ayağa kalkacak. Bizim gayemiz, medresenin taşına, duvarına, avlusuna kadar her detayını aslına uygun şekilde ihya etmek. Böylece Hoca Hasan Medresesi yalnızca geçmişin bir hatırası değil, gelecek nesillerin de iftiharla sahip çıkacağı bir kültür hazinesi olacak. Kayseri’miz, köklü tarihiyle Anadolu’nun kalbi niteliğinde bir şehirdir. Biz de bu şehri geleceğe taşırken geçmişimize sahip çıkmak zorundayız. Hoca Hasan Medresesi tamamlandığında sadece bir kültür mirası değil; aynı zamanda hemşehrilerimizin buluşma noktası, gençlerimizin tarih bilinci kazanacağı bir mekân olacak. Bu eser, Kayseri’nin kültür, sanat ve turizm hayatına değer katacak” ifadelerini kullandı.