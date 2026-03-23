Başkan Çolakbayrakdar: “Huzur İklimi En Büyük Nimetimiz”

Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesi'nde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle bayramınız mübarek olsun. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramlara, nice Ramazanlara ulaştırsın. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi Mevla kabul eylesin. Hakkıyla Ramazan'ı geçirip, Ramazan'ın bereketinden istifade eden, Ramazan'ın kendi içerisinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olarak müjdelenen bu zaman diliminden de kurtuluşa erenlerden olmayı Mevla nasip eylesin. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Evet, hep konuşurken söylediğimiz, her daim iyi niyet temennisinde bulunduğumuz ve biraz önce benim de söylerken huzur içerisinde nice Ramazanlara, nice bayramlara geçirmek nasip olsun diye söylediğim bir kelime var. Geçenlerde bir yerde bu kelimeyi yine kullanırken oradaki biri dedi ki, 'Aslında bu huzur kelimesinin arkasını iyi irdelemek lazım, iyi açmak lazım.' Hele hele içerisinde geçtiğimiz şu günlerde çevremizde, komşularımızda huzur ikliminin ne kadar kıymetli olduğunu bizler içerisinde yaşayanlar, onlarsa huzuru bulamayanlar olarak onlara sorduğumuz zaman herhalde bu kelimenin anlamını çok daha iyi anlarlar” ifadelerine yer verdi.

İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’de bayramların huzur içinde idrak edilmesinin büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, “Baktığımız zaman Filistin'de oradaki Müslüman kardeşlerimiz iki yılı aşkın bir süredir herhalde bombalar altında bayramlar geçiriyorlar, Ramazanlar geçiriyorlar, günler geçiriyorlar ve hâlâ daha zulüm altında günlerini geçiriyorlar. Tabii yetmedi, o bölgede değişik coğrafyalarda ve bu coğrafyaların birçoğunda yaşayan insanlar maalesef ki Müslüman din kardeşlerimiz ve 20 günü aşkın bir süredir İran'da devam eden Amerika'nın ve onun piyonu katil İsrail'in bir savaş süreci var. Ve bu coğrafyalarda yaşayan insanların büyük bir bölümü de maalesef bizim din kardeşlerimiz. İşte bu ortam içerisinde, bu huzur iklimi içerisinde bayram yapabiliyorsak, birbirimizin bayramını tebrik edebiliyorsak, bir araya gelip bu şekilde kucaklaşabiliyorsak bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu ve ne kadar şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türk milleti olarak bin yıla yakındır bu coğrafyada yaşarken hep bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Cennet vatanda ay yıldızlı bayrağı altında huzur ikliminde ezan sesleriyle ilahı nihaye yaşamayı Mevlam nasip eylesin. Bu huzur iklimine sahip çıkmamız lazım. Bir ve beraberce korumamız lazım. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere, bu huzur iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle, hem şehrimiz için hem ülkemiz için, gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye ve bu huzur iklimini güçlendirmeye devam edeceğiz. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Hizmet binasına geçerek burada görev yapan personelle ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.