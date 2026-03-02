Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yapılan sosyal yardımları açıkladı
Kocasinan Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında 11 asıl 3 ek olmak üzere 14 gündem maddesi görüşüldü.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar mecliste yaptığı konuşmada ilçede yapılan sosyal yardımları açıkladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7. Maddede yer alan “Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin 12 (a) ve 13 (b) maddelerinin değiştirilmesi talebi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi” maddesi üzerine ilçede yapılan sosyal yardımları açıkladı.