Başkan Çolakbayrakdar ile çocuklar el ele temiz Kayseri için çalıştı

20 Eylül Dünya Temizlik Günü, temiz bir gelecek, temiz bir dünya için farkındalık oluşturuyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklarla birlikte Sivas Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar temizlik faaliyeti gerçekleştirdi. Temizlik faaliyetine katılan çocuklar da; dünyayı ve Kayseri’yi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların deneyimleyerek öğrendiğine ve şehri temiz tutmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bugün Dünya Temizlik Günü. Bu vesileyle birlikte biz de çocuklarımızla birlikte farkındalık oluşturmak adına Kayseri’ye bir mesaj vermek için çocuklarımızla beraber Kocasinan’da Sivas Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar gelen bir alanda temizlik faaliyeti yaptık. Bu temizlik aslında belediyenin rutin olarak her gün yaptığı işlerden bir tanesi. Ama gençler bunu deneyimleyerek, özellikle kendilerine bırakılacak bu şehrin sokaklarını ve caddelerininin ne derece korunması gerektiğini onların ağzından duymak için buradayız. Şehri korumanın, cadde ve sokakları kirletmemenin ehemmiyetli olduğunu gördüler. Mesajımız; çocuklarımız ağzından büyüklere, çevreyi, havayı, suyu ve tabiatı kirletmeyelim. Atıkları çevreye bırakmayalım. Daha temiz bir Kocasinan için, daha temiz bir Kayseri için hep birlikte el ele şehrimizi kirletmeyelim, temiz tutalım ki bizden sonraki çocuklarımız daha temiz bir Kayseri’de yaşasınlar” şeklinde konuştu.