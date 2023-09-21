Başkan Çolakbayrakdar: İmar sorunu olan bölgelerin aşamasını yerinde takip ediyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yeni yapılan yollar, aile sağlık merkezi, çevre düzenlemesi ve park alanlarında incelemelerde bulundu. Daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Özellikle imar sorunu ve gecekondu yapılaşması olan bölgelerimizde zaman alan çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmaları bir fiil yerinde takip ediyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın daha güzel çevrede ve daha iyi imknlarda yaşasınlar' dedi.

PAYLAŞ
  • 21.09.2023 12:44
  • Güncelleme: 21.09.2023 15:55
Başkan Çolakbayrakdar: İmar sorunu olan bölgelerin aşamasını yerinde takip ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yeni yapılan yollar, aile sağlık merkezi, çevre düzenlemesi ve park alanlarında incelemelerde bulundu. Daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle imar sorunu ve gecekondu yapılaşması olan bölgelerimizde zaman alan çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmaları bir fiil yerinde takip ediyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın daha güzel çevrede ve daha iyi imkânlarda yaşasınlar” dedi.

Sabahın erken saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölgede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara hayırlı ve bol kazançlar diledi. Kocasinan Belediyesi olarak ilçe genelinde bir yandan yeni işleri yaparken bir yandan da çevre düzenlemesi, yenileme, yol yapımı ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını cadde, sokak, kaldırım, çevre düzenlemesi gibi yapılacak hizmetleri tek tek yerinde tespit edip, bir fiil hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Malumunuz iki hafta önce yapılması gereken konularda bölgede çalışmalar yapmıştık ve ardından ilgili müdürlüklerimiz çalışmalarını başlattı ve şimdi ise yeni yol açılır vaziyete geldi. Altyapı çalışmalarının ardından bölgenin parkını, çevre düzenlemesini, otoparkını ve yollarını yapıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Özellikle imar sorunu ve gecekondu yapılaşması olan bölgelerimizde zaman alan çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmaları bir fiil yerinde takip ediyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın daha güzel çevrede ve daha iyi imkânlarda yaşasınlar. Bunun için gece-gündüz demeden her bir mahallemizde yerinde çözüm üretmek için çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha konforlu bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Her yaptığımız hizmetler, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir” diyerek sözlerini noktaladı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Kayseri’nin Son Eşkıyası Okuyucuyla Buluştu

Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor

Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor

Kazım Karabekir'de 20 Blok 800 daire için yıkım çalışmaları yapılıyor

Kazım Karabekir'de 20 Blok 800 daire için yıkım çalışmaları yapılıyor

Kayseri'de OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri'de OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Çiçek'i ziyaret etti

Hırsız komşusu çıktı

Hırsız komşusu çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Molu'nun adının serbest bölgeye verilmesine bir talep daha

Faruk Molu’nun adının serbest bölgeye verilmesine bir talep daha

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, 'Muhtarlar mahallenin abisi, ablası'

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, “Muhtarlar mahallenin abisi, ablası”

DAHA FAZLA
Rektör Prof. Dr. Altun, Daire Başkanları ile Bir Araya Geldi

Rektör Prof. Dr. Altun, Daire Başkanları ile Bir Araya Geldi

ERÜ Mağaza Açıldı

ERÜ Mağaza Açıldı

U22 Boks Şampiyonası'da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

U22 Boks Şampiyonası’da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

Evinde uyuşturucu ve hassas terzai bulunan şahıs suçlamayı reddetti

Evinde uyuşturucu ve hassas terzai bulunan şahıs suçlamayı reddetti

Turfanda Mandalina 12.5-20 lira arasında sezonu açtı

Turfanda Mandalina 12.5-20 lira arasında sezonu açtı