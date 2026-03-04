Başkan Çolakbayrakdar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın babası Mustafa Çolakbayrakdar, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın babası Mustafa Çolakbayrakdar, 91 yaşında vefat etti. Mustafa Çolakbayrakdar’ın cenazesi bugün Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski bakanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediye başkanları ve yakınları katıldı.