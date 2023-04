Başkan Çolakbayrakdar'ın Çocuk Sevgisi

Kocasinan’da çocuklara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı 7’den 70’e herkesin kalbini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son olarak saha inceleme sırasında çocukların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Çocukların eğlenceli oyun gruplarından dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise; “7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri’nin değerine değer katmaktır.” dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Kayserispor Park’ının son halini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla tek tek ilgilenip, keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, küçük çocukları kucağına alıp, sevdi. Eğlenceli oyun gruplarını çok sevdiklerini belirten çocuklar, parklarda keyifli vakit geçirdiklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise onlara en çok hangi oyun gruplarını sevdiğini sorup, daha fazlaca o oyun gruplarını parklarda olacağının sözünü verdi. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı olan çocukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak; “Her yapılan hizmet, çocuklar içindir.” dedi. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız, her zaman önceliğimizdir. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalar, geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, parklar ve yaşam alanları yapıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ve daha keyifli zaman geçirmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. İnşallah her zaman çocuklarımızın yüzleri güler.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar; “Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.