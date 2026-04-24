Başkan Çolakbayrakdar, 'İnşa ettiğimiz GES'le belediyemizin tüm tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi'nde yapımı devam eden Güneş Enerjisi Santrali'nde incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, Güneş Enerjisi Santrali ile tesislerin ve elektrikli araçların enerji ihtiyacının karşılanabileceğini de belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşünerek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İnşa ettiğimiz Güneş Enerjisi Santrali ile belediyemizin tüm tesislerinin ve elektrikli araçlarımızın enerji ihtiyacını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamış olacağız. Bu sayde hem önemli bir tasarruf sağlıyor hem de çevre dostu belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyoruz” açıklamalarında bulundu.