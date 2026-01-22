Başkan Çolakbayrakdar, 'Kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor'

Kayseri’de etkili olan kar yağışıyla birlikte ekiplerde çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kar yağışıyla birlikte çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri’mizde yağan kar, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz için berekettir. Kocasinan Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve güvenli şekilde sağlayabilmeleri için sahadayız” dedi.

Kar yağışı öncesinde gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlarda sürdürüldüğünü belirtti. Ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre görev yaptığını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Modern araçlarımız ve ekipmanlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız. Tüm cadde, sokak ve kaldırımlar kar küreme ve temizleme çalışmalarıyla açık tutuluyor. Yaya kaldırımlarında da titiz bir çalışma yürütüyoruz.” diye konuştu.

Kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin karın keyfini güvenle yaşayabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.