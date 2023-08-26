Başkan Çolakbayrakdar, 'Kayseri'de herkes bilir ki patlıcan denildiği zaman akla gelen yamula patlıcanıdır'

 Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yamula Patlıcanı Tanıtım Günü' kapsamında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Buranın iklimi patlıcana aroma veriyor. Bu bölgenin havası, toprağı ve suyu hepsi bir araya geldiği zaman patlıcanın bu güzelliği, lezzeti ortaya çıkıyor. Kayseri'de herkes bilir ki patlıcan denildiği zaman akla gelen şey yamula patlıcanıdır' dedi.

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  • 26.08.2023 21:12
  • Güncelleme: 26.08.2023 21:12
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kayseri'de herkes bilir ki patlıcan denildiği zaman akla gelen yamula patlıcanıdır'

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yemliha Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde düzenlenen Yamula Patlıcanı Tanıtım Günü'nde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu tür etkinliklerin geleneksel hale geldiğini ifade etti. Çolakbayrakdar, “Yamula patlıcanıyla ilgili yapmış olduğumuz etkinlikler, Kocasinan’a bağlanmadan önce de burada bu etkinlikler yapılıyordu. Kayseri’de herkes bilir ki patlıcan denildiği zaman akla gelen şey yamula patlıcanıdır.  Başka bir patlıcan tanınmaz. Özellikle güveç ve patlıcan yemeği yenilecekse, yamula patlıcanının çıkması beklenir. Yamula patlıcanıyla yapılan yemeklerin tadı bir farklıdır. Bu bölgenin ikliminin önemli olduğu kadar, bu işe emek veren kardeşlerimizin de bu lezzete katkılarının olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü ilk toprağa düşmesinden hasadına kadar bir alın teri, gayret, çaba var. Bu gayreti gösteren çalışkan yamulalı kardeşlerimin hepsini tebrik ediyorum.  Buluştuğumuz bu bölgede Yamula’nın dışında Kayseri’nin farklı farklı ilçelerinden gelen birçok kardeşimiz var. Hepsi de buradaki birliği beraberliği, bu havayı tatmak için geldiler.  İnşallah böyle nice festivallerde bir arada oluruz” şeklinde konuştu.

Yemliha’da yetişen patlıcanın diğer patlıcanlardan farklı olduğuna dikkat çeken Çolakbayrakdar, “Buranın iklimi patlıcana aroma veriyor. Bu bölgenin havası, toprağı ve suyu hepsi bir araya geldiği zaman patlıcanın bu güzelliği, lezzeti ortaya çıkıyor. Yamula patlıcanı bu bölgelerde yetişen özel bir ürün. Patlıcanı çekirdeğinden geliştirerek farklı bölgelerde yetiştiriyorlar ama Kayseri’deki başkadır” ifadelerini kullandı.

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