Başkan Çolakbayrakdar, 'Kentsel dönüşüm alanında yapmamız gereken son çalışmayı da tamamladık'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaat çalışmaları tamamlanan ve iç tefrişat çalışmaları devam eden sosyal tesiste yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaat çalışmalarının tamamlandığını, iç tefrişat çalışmalarının devam ettiği belirtti. Kentsel dönüşüm alınındaki yapmaları gereken son çalışmayı da tamamladıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapımını tamamladığımız sosyal tesisimizin inşaatı bitmiş olup şu anda iç tefrişat çalışmaları devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki günlerde spor aletleri ve diğer donanımların da tamamlanmasıyla birlikte tesisimizi hizmete açacağız. Kadın-erkek yüzme havuzu, fitness salonu gibi birçok imkanı içinde barındıran bu tesis, bölgemizde yaşayan hemşehrilerimize önemli bir hizmet sunacaktır. Tesisin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapmamız gereken son çalışmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Böylece bu bölgedeki kentsel dönüşüm projemizi tamamen nihayete erdirdik. Yunusemre ve Barbaros-Turgutreis Mahalleleri başta olmak üzere çevrede yaşayan tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği modern bir sosyal tesisi hizmete açmış olacağız. Bu tesisle birlikte hem bu bölgede hem de tüm Kocasinan genelinde hayata geçireceğimiz yeni sosyal tesislerle vatandaşlarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir Kocasinan sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Değer kattığımız Kocasinan’ımızın her köşesinde ihtiyaçları karşılamak için kararlılıkla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.