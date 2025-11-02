Başkan Çolakbayrakdar, 'Kırsal mahallelerimizde hizmet rekoru kırıyoruz'

Kocasinan Belediyesi tarafından 2025 yılının ilk 10 ayında kırsal mahallelerde toplam 21 kilometre yol, 116 bin 400 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini söyleyerek, Kırsal mahallelerde 2025 yılının 10 ayında 21 kilometre yol, 116 bin 400 metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Yolun altyapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Sekiz adet kamusal binanın tadilatının yanı sıra okullar, sağlık ocakları gibi kamu binalarının bakım, onarım ve mezarlıkların temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini belirterek, “Hizmetler neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek.” diye konuştu.