Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte Yusuf Dulda Ashab-ı Sufha Kur'an Kursu'ndaki minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan, çocukların sıcak karşılamasıyla karşılaşırken, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Yunusemre Mahallesi’ndeki Kur’an Kursu’nda öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların sorularını yanıtlayarak onların mutluluğuna katıldı. Çocukların topluma yön veren değerler olduğunu vurgulayan Başkan, her bir çocuğun iyi bir eğitim alması ve güvenli bir ortamda büyümesi için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.
Başkan, Kocasinan’da çocukların daha sağlıklı ve güvenli alanlarda büyümeleri için önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, ilçenin her bölgesinde yeşil alanları artırdıklarını ve yeni parklar ile sosyal yaşam alanları inşa ettiklerini kaydetti. Çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları ve ailelerin dinlenebileceği parklar oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.
Bu buluşma, Kocasinan’daki çocukların geleceği için yapılan çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.