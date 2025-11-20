Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu

Yunusemre Mahallesi’ndeki Kur’an Kursu’nda öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların sorularını yanıtlayarak onların mutluluğuna katıldı. Çocukların topluma yön veren değerler olduğunu vurgulayan Başkan, her bir çocuğun iyi bir eğitim alması ve güvenli bir ortamda büyümesi için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.

Başkan, Kocasinan’da çocukların daha sağlıklı ve güvenli alanlarda büyümeleri için önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, ilçenin her bölgesinde yeşil alanları artırdıklarını ve yeni parklar ile sosyal yaşam alanları inşa ettiklerini kaydetti. Çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları ve ailelerin dinlenebileceği parklar oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Bu buluşma, Kocasinan’daki çocukların geleceği için yapılan çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.