Başkan Çolakbayrakdar: 'Kurban hizmetinde öncü, Türkiye'de sayılı belediyeyiz'

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmeleri için ihale sürecini başlattı. 12 yıllık birikimle 13’üncü bayrama güçlü bir hazırlık süreci yürüttüklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin kurban hizmetinin Kayseri’de tek olduğunu, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu söyledi.





“Erkilet Bülbülpınar mevkiindeki kurban kesim ve satış alanındayız. Öncesinde 12 yıl boyunca vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için hizmet veren bu tesisimiz, şimdi de 13. Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Allah nasip ederse, hazırlıklarına şimdiden başladığımız bu süreçte vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için büyükbaş ve küçükbaş kesim üniteleriyle hizmet vereceğiz. Burada ciddi bir tecrübe söz konusu. 12 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu hizmeti şimdi 13’üncüsü için tüm ekiplerimizle birlikte yeniden sahadayız. Bu tecrübenin üzerine yenilerini ekleyerek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz.”

Kurban kesim organizasyon hizmeti için 27 Nisan Pazartesi günü belediye ihale salonunda ihale olacağını aktaran Başkan Çolakbayrakdar; "Hem sahada yürüttüğümüz faaliyetler hem de bayram günlerinde sunacağımız desteklerle tüm hazırlıklarımızı yerinde kontrol ederek ardından planlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Kurban satış noktalarımız, kurban kesim ünitelerimiz, vatandaşlarımızın bekleme alanları, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirecek olan Veteriner Müdürlüğümüzün denetimleri ve alandaki temizlik faaliyetleri ile birlikte vatandaşlarımızın kurbanlarını son derece hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek bir ortamda kesmeleri sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların "Kurbanımızı nerede keseceğiz, nereden alacağız?" gibi sorularına da açıklık getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Tüm bu soruların cevabı Kocasinan Belediyesinin Bülbülpınar mevkiinde sunduğu kurban kesim ve satış alanında mevcuttur. Tüm hemşehrilerimizi gönül rahatlığıyla buraya davet ediyoruz." diye konuştu.