Başkan Çolakbayrakdar, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bayram tatili sonrası ilk iş gününe belediye personeliyle bayramlaşarak başladı. İlk olarak saha çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra belediye hizmet binasında görev yapan personelin tek tek odalarını ziyaret ederek, hem onların hem de işlerini halletmek için belediyede bulunan vatandaşların bayramını kutladı. Mesai arkadaşlarına; “Her biriniz isimsiz kahramanlarsınız” diye hitap eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle 24 esaslı fedakârca çalışanların sayesinde deprem bölgesine ilk intikal eden belediyelerden biri olduklarını ve canla başla bölgede çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi’ndeki Kocasinan Belediyesi Atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı. Programa, başkan yardımcılarının yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı. Çalışanlara hitaben “Bayramınız mübarek olsun” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin 7 gün 24 saat çalışan bir belediye olduğuna dikkat çekerek; “Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Bu sene maalesef hüzünlü bir bayram yaşadık. Depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak deprem bölgelerine birkaç saat içinde iş makineleri gönderdik. Hem yakın olması hem de hızlıca karar almamızın vesilesiyle bölgeye ilk intikal eden belediyelerden biri olduk. 24 esaslı gece - gündüz demeden deprem bölgedeki kardeşlerimiz için çalışan her birinizin alınlarından öpüyor, tebrik ediyorum. Önemli olan zamanında bu hizmetlerin yapılmasıdır. Olayın ilk günü ve ilk saatlerinde deprem bölgelerine can kurtarmaya gittik. Bizim arkadaşlar çıplak elleriyle enkaz kaldırarak, can kurtarmak için gayret göstermelerine şahit olduğumuz gibi oradaki insanların da anlatması, bizim adımıza ve şehrimiz adımıza gurur verici bir hadiseydi. Varımızı paylaşarak ve ekmeğimizi bölüşerek deprem bölgelerinde hizmet veriyoruz. Kardeş belediyemiz Türkoğlu’nda, depremden sonra günde 16 bin ekmek dağıtarak, o bölgenin üçte ikisine denk gelen ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Aşevimizle ise 3 öğün yemek dağıtıyoruz. Bunların her birinin altında bir altyapı var. Özellikle bizim, araç filomuzun güçlü ve sayısının fazla olması operasyon kabiliyetimizi yükseltti. Diğer taraftan da mutfak alanında Kafe Sinan’ımız anında deprem bölgesinde mutfak kurdu. Sıcak yemek ve çorba dağıttık. İsimsiz kahramanlarımız olan çalışan arkadaşlarımız, depremzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Herkesin emeğine sağlık. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı. "Kocasinan Belediyesi’nde her bir çalışanın sendikası; Ahmet Çolakbayrakdar’dır" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“İşçilerin taşerondan kadroya geçmeden önce Türkiye’de ilk toplu iş sözleşmesinde sendika haklarının farklarını ödeyen belediye, Kocasinan Belediyesi’dir. Başından beri mesai arkadaşlarımın hakkı ve hukukunu koruma noktasında, Kocasinan Belediyesi’nde her bir çalışanın sendikası; ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dir. Fedakârca çalışan arkadaşlarımız sayesinde Kocasinan Belediyesi, 7 gün 24 saat çalışıyor. Şehrimiz, ülkemiz, Büyük ve Güçlü bir Türkiye’nin inşası için çalışıyoruz. Her alanda daha müreffeh ve refah bir Türkiye için gayret ediyoruz. Bir günümüzün diğer günümüzden biraz daha önde olabilmesi için fedakarca çalışan ve gayret eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu bir ekip ve takım çalışmasıdır. İnşallah her geçen gün daha iyisini ve daha güzellerini yapacağız”.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de, işçilere Bayram öncesi çifte bayram yaşattığından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Serhat Çelik, şunları kaydetti;

"İşçilerin taşerondan kadroya geçmeden önce Türkiye’de ilk toplu iş sözleşmesi farklarını ödeyen belediyemiz, Kocasinan Belediyesi’dir. Ayrıca yemek ücretlerini ilk 55 TL’ye yükseltip, uygulayan belediyemizdir. Yine bayramdan önce başkanımızla ek bir protokol yaptık. Üyelerimizin maaşlarını yemek ve aile yardımı gibi yaklaşık iki bin TL etkileyecek. Özellikle büyükşehir belediye olan ve devasa bütçelere sahip İstanbul ve Ankara Belediyeleri ikramiyeleri ödeyemezken, hem 16 yevmiye ikramiyelerimiz yattı hem de iki bin TL maaşları etkileyen protokol yaptık. Bu noktada başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum.”

İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, ardından Yenişehir Zabıta Amirliği’nde zabıta ekibiyle bir araya geldi ve zabıta personelinin bayramını kutladı. Hizmet binasına geçerek, burada görev yapan personelle ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.