Başkan Çolakbayrakdar: 'Miraç Kandili, Birlik Ve Beraberliğimizi Güçlendirsin'

Miraç Kandili’nin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Yüce Allah’ın huzuruna yükseldiği mukaddes bir gece olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, bu özel zaman diliminin derin manevi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Recep ayının 27’nci gecesine denk gelen Miraç Gecesi’nin, insanlığa ilahi mesajlar sunan önemli bir kurtuluş ve arınma vesilesi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan ibadetlerin ve edilen duaların büyük anlam taşıdığı bu gecede, birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Peygamber Efendimiz’in, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği bu mübarek gece olan Miraç Kandili’nin, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Miraç Gecesi; sabrın, teslimiyetin, umudun ve kulluğun en yüce mertebeye ulaştığı müstesna bir gecedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, İslam âlemi için birlik, beraberlik ve kardeşlik her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir. Bu vesileyle dualarımızı yalnızca kendimiz için değil; ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin bütün insanlığa rahmet, huzur ve esenlik getirmesini diliyor; aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”