Başkan Çolakbayrakdar: 'Mutlu çocuklar, güçlü ve büyük Türkiye'nin teminatıdır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ‘Bir Dilim Mutluluk’ projesi kapsamında okullarda öğrencilerle bir araya geliyor. Başkan Çolakbayrakdar proje kapsamında bu hafta Elagöz Mahallesi Şehit Fazlı Altuntaş İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden, zeka oyunlarına katılan ve çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, eğitime ve çocuklara yönelik projelerin Kocasinan Belediyesi’nin öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu söyleyerek, “Her hafta farklı bir mahallemizdeki okulda yavrularımızla bir araya geliyoruz. Onların enerjisi, sevgisi ve gözlerindeki ışık bize büyük bir güç veriyor. Bizim en büyük gayemiz, çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki; mutlu çocuklar, güçlü ve büyük Türkiye’nin teminatıdır. ‘Bir Dilim Mutluluk’ projemiz sadece bir etkinlik değil, gönüllere dokunan bir iyilik hareketidir. Her buluşmamızda çocuklarımızın kalbine mutluluk ekiyoruz. Onların hayatına bir tebessüm katmak, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak bizim için en büyük kazançtır. Bu projeyle, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki tüm yavrularımıza ulaşarak onları geleceğe daha güçlü hazırlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitime yapılan yatırımların, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayarak, “Kocasinan’da çocuklarımızın daha iyi imkanlarda eğitim görebilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Her okul, her çocuk bizim için çok kıymetli. Attığımız her adımda, gerçekleştirdiğimiz her projede bu ülkenin yarınlarını düşünüyoruz. Biz, hizmet üretirken sadece bugünü değil, geleceği inşa ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, güçlü ve büyük Türkiye’nin en güzel göstergesidir. Bizim vizyonumuz; değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, üretken ve mutlu nesiller yetiştirmektir. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gücü, geleceğine sahip çıkan nesillerle büyüyecektir. Kocasinan’da yaptığımız her çalışma, bu anlayışın bir yansımasıdır” diye konuştu.