Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederken, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan tüm öğrencilere de başarılar diledi.

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  • 16.06.2023 13:23
  • Güncelleme: 16.06.2023 13:38
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Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederken, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan tüm öğrencilere de başarılar diledi.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarına dikkat çekerek; “Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize, daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle hizmetlerimizi; okulların hijyenik temizliği, öğrencilerin güvenliği ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Gençlerin, spor, kültür, sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde yer alabilmeleri için dev yatırımlar yapıyor, birçok proje ve hizmeti hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle hafta sonu sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulundu.

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İHA

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