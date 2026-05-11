Başkan Çolakbayrakdar 'On binlerce vatandaşımıza ata tohumu domates fidesi dağıtılıyor'

Kocasinan Belediyesi tarafından organik tarımı desteklemek amacıyla Kocasinan Belediyesi önü, Ziya Gökalp Merkez Park, Beyazşehir Kırlangıç Park ve Erkilet Lavanta Bahçesi karşısında eş zamanlı olarak domates fidesi dağıtımı gerçekleşti.

Mimarsinan Parkı içerisinde yapılan 275 bin ata tohumu domates fidesi dağıtımına yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girerek domates fidesi alabilmek için saatlerce bekledi. Saat 8 itibariyle başlayan dağıtımda uzun kuyruklar oluştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yine domates fidesi dağıtımı için bir aradayız. Artık her sene rutin bir şekilde bu organizasyon vatandaşlarımız tarafından mayıs ayının ilk haftalarında bekleniyor. Vatandaşlarımız hatta günler yaklaştıkça hangi gün dağıtılacağını merakla bekleyip bizlere sordu. Şu anda da arkamda gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde ilginin olduğu bir organizasyon. On binlerce vatandaşımıza bugün burada, belediyemizin karşısında, Mimar Sinan Parkı’nda olduğu gibi Erkilet’te, Beyazşehir’de ve Ziya Gökalp’te de aynı şekilde dağıtımlar yapılıyor. Tabii ki bu organizasyonun ana teması ata tohumu; hibrit olmayan, kendinden devam eden ve bu toprakların tanımış olduğu bir domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması. Bölgemizde 'Karabacak' olarak bilinen, 'Karahıdır' olarak da isimlendirilen bu tohuma, her zaman olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Afiyetle yemek nasip olsun, bereketli olsun inşallah. Tabii ki buradaki bu ilginin yoğun bir şekilde, gecenin erken saatlerinden itibaren hemşehrilerimizin gelip burada beklemesindeki ana sebep, bu tohumun yerel bir tohum olması. Hibrit olmaması ve bu topraklarda yetişen bir tohum olması hasebiyle de yıllardır insanlar severek, lezzetiyle tanıdığı bir ağız tadı olmasından dolayı çok ciddi manada gördüğümüz gibi bir ilgi var, alaka var. Ben bir şeyi de buradan hatırlatmak istiyorum: Bu ilk başladığımızda, bu işi yapmaya ilk başladığımızda bunun ana teması şuydu; bu tohumlar hibrit olmayan, kendinden çoğalabilen tohumlar. Öyle olunca da vatandaşlarımız aldıkları zaman, evlerinde tükettikten sonra domatesin içinden çıkan çekirdeklerini kurutarak bir sonraki yıla saklayıp kendileri de bunu yetiştirebilir, kendileri de bunu çoğaltabilir. Bundan başlayarak devam eden bir organizasyondu. Ben bu sene yine bunu hatırlatıyorum. Diyorum ki, eğer ki sizler de bu tohumları çoğaltırsanız, hemen yanı başınızdaki konu komşunuza bu tohumlardan aktarabilirsiniz, onlara da dağıtabilirsiniz. Tabii ki artık bu Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş bir organizasyon. İnşallah bundan sonrasında nasip olursa, gelecek sene de bir arada olmak dileğiyle hepinize sağlıklı hayırlı günler diliyorum. Alan herkese sağlıkla yetiştirip ağız tadıyla yemek nasip olsun, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.