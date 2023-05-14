Başkan Çolakbayrakdar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Başkan Çolakbayrakdar, seçimin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

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  • 14.05.2023 12:40
  • Güncelleme: 14.05.2023 13:02
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Başkan Çolakbayrakdar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Başkan Çolakbayrakdar, seçimin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ailesi, oylarını, Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1014 numaralı sandık başında kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili vatandaşlarımız iradelerini sandığa yansıtıp, kararını verecek. Şehrimizde, seçim sürecinde nezaketli ve güzel bir ortamda adaylar kendilerini anlattılar. Hemşehrilerimiz de bugün tercihlerini, sandığa yansıtmış olacak. Sözün sahibi olan milletimiz, kararını verecek. Bize düşen milletin vermiş olduğu kararla, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’yi daha güzel günlere taşıyacak, projeler üretmeye devam ettirmektir. Kocasinan için Kayseri ve ülkemiz için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Yapılan seçimin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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