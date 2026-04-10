Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrimize yatırım yapan kazançlı çıkacak'

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 13 adet villa arsası, 1 adet ticaret arsası ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsasını yüzde 20 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile 14 Nisan Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunulacağını açıkladı. Satışa çıkarılan arsalar, Osmangazi Mahallesi’nde 1 adet villa arsası, Generalemir Mahallesi’nde 6 adet villa arsası ile 2 adet villa sitesi arsası, Ziyagökalp Mahallesi’nde 1 adet konut arsası, Şeker Mahallesi’nde 2 adet villa arsası ile 1 adet konut arsası ve ticaret arsası, Mithatpaşa Mahallesi’nde 1 adet akaryakıt istasyonu arsasıdır. İhaleyle yüzde 20 peşin, 12 ay taksit imkanıyla satışa sunuluyor.

Kocasinan Belediyesi olarak projede Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir, şehrin yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. Kayseri’mizin gelişimi ve modernleşmesi adına önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir Kayseri oluşturma gayretindeyiz. Hemşehrilerimize hem de taşınmazları satın alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihalelere ilişkin şartname ve eklerini Gelirler Müdürlüğü’nden temin edebileceği bildirildi. Ayrıca vatandaşların 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.