  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Çolakbayrakdar: 'Seyrani'de yeni bir yaşam kuruyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Seyrani'de yeni bir yaşam kuruyoruz'

Yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alanda yol, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarının fiilen başladığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar' Seyrani Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan yeni bir etabın çevre düzenleme çalışmaları için buradayız. Yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yol, otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarını fiilen başlatmış durumdayız' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Seyrani'de yeni bir yaşam kuruyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Seyrani Mahallesi’nde yeni etapta yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.
Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,“Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Seyrani Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan yeni bir etabın çevre düzenleme çalışmaları için buradayız. Yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yol, otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarını fiilen başlatmış durumdayız. İnşallah en kısa süre içerisinde buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kentsel dönüşümün bu etabında tamamlanan konutların çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda Sümer Yenimahallesi’nden Bekir Yıldız Bulvarı’na çıkan ve kapalı olan yolların açılması sağlanacak. Yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çehresi, yenilenmiş hâliyle çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. İyi günlerde kullanmak nasip olsun. Elbette yollarıyla, kaldırımlarıyla, çevre düzenlemeleriyle; özellikle park ve yeşil alanlarıyla Kocasinan her geçen gün daha da güzelleşiyor, daha yaşanabilir bir hâle geliyor.” İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nde dönüşüm tamamlandığında bölgenin; yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresiyle daha güzel bir görünüme kavuşacağını sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çarşı Melikgazi'de Katre Gençlik Orkestrası konseri ile 19 Mayıs coşkusu
Çarşı Melikgazi’de Katre Gençlik Orkestrası konseri ile 19 Mayıs coşkusu
Başkan Çolakbayrakdar: 'Seyrani'de yeni bir yaşam kuruyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: “Seyrani'de yeni bir yaşam kuruyoruz”
Kayserispor yönetimi, genel kurul kararı sonrası kayıplarda
Kayserispor yönetimi, genel kurul kararı sonrası kayıplarda
Kaymakam Ermiş, 'İŞKUR'un verdiği destekle kaymakamlığımız ile vatandaşlarımızla doğrudan temas halindeyiz'
Kaymakam Ermiş, “İŞKUR'un verdiği destekle kaymakamlığımız ile vatandaşlarımızla doğrudan temas halindeyiz”
Binali Yıldırım Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
Binali Yıldırım Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti
'İstihdam Buluşmaları Kayseri' fuarı başladı
‘İstihdam Buluşmaları Kayseri’ fuarı başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!