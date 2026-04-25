Başkan Çolakbayrakdar sözünü tuttu, 3 kardeş ilk kez Kayserispor maçını tribünden izledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayında ziyaret ettiği yetim çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Çolakbayradar, sözünü bugün oynanan Kayserispor- Rizespor müsabakasında tutarken 3 kardeş ilk kez Kayserispor’un maçını canlı olarak stadyumda izleme fırsatı buldu.

Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden alınan kardeşler önce Kafe Sinan tesislerinde yemeklerini yerken sonrasında Kayserispor- Rizespor maçını tribünden takip ederek galibiyet coşkusuna ortak oldular.

Başkan Çolakbayrakdar çocuklarının hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederken, “Ramazan ayının o bereketli akşamlarından birinde, Ayşe Hanım’ın gönül sofrasında tanıştığımız kıymetli evlatlarımızın hayalini bugün gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Ayşe Hanım, Semih Kaan, Hatice Sinem ve Ecem Kayserispor’umuzu tribünden destekledi. Çok şükür, takımımızın galibiyetiyle taçlanan bu güzel akşam, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daha da anlamlı kıldı. Çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor'umuzu yürekten tebrik ediyorum” dedi.