Başkan Çolakbayrakdar, 'Sporun ve sporcunun yanındayız'

Kocasinan Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündemde bulunan 24 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Kayabaşı, Güneşli, Sancaktepe, Boztepe, Erkilet Generalemir, Oruçreis, Yakut, Bayramhacı ve Yemliha mahallelerindeki imar planı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Öte yandan Kocasinan Şimşekspor Kulübü’ne 2 milyon 750 bin lira, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü’ne ise 750 bin lira nakdi yardım yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak spora büyük önem

Verdiklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir” diye konuştu.