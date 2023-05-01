Başkan Çolakbayrakdar, şükür sofrasında vatandaşlarla birlikte

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Mahzemin Mahallesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Yağmur ve Şükür Duası' programına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yağmur dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, 'Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum' dedi.

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  • 01.05.2023 09:59
  • Güncelleme: 01.05.2023 10:43
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Başkan Çolakbayrakdar, şükür sofrasında vatandaşlarla birlikte
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Mahzemin Mahallesinde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası’ programına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yağmur dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Hafta sonu kırsal mahallelerden biri olan Mahzemin’i ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası’ programına katıldı. Burada vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, hal-hatır sordu. Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, geleneksel olarak yapılan Yağmur Dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu sene yapılacak olan hasatlar bereketli olur. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı nasip eylesin. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz. Bu topraklara layıkı ile hizmet vermek için çalışıyor, alın terlerinizi toprağa döküyorsunuz. Rabbim emeklerinizin karşılığını boşa çıkartmasın. Üreticilerimize ve çiftçimize desteğimizi artırarak, devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Programın sonunda vatandaşlara, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurmalı pilav ikram edildi.

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İHA

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