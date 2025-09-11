Başkan Çolakbayrakdar, “Trafik akışı sağlanmış ve mevcut güzergah 6,5 kilometre kısalmış olacak”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yeni bir bulvar kazandırma projesinin sonuna geldiklerinin müjdesini verdi. Gerçekleştirdikleri yol ve bulvar çalışmaları ile Erkilet Bulvarı’na trafik akışının sağlanmış olduğunu, mevcut güzergahın 6,5 kilometre kısalacağı belirtti. Başkan Çolakbayrakdar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Ihlamur Köprüsü'ne, Matbaacılar Sitesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlanan Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın devamı olan bu yol ile Erkilet Bulvarı'na trafik akışı sağlanmış ve mevcut güzergah 6,5 kilometre kısalmış olacak. 200 milyon TL yatırımla, 20 bin ton asfalt kullandığımız 3,5 kilometrelik bu yolun asfaltlama çalışmalarını tamamlayıp önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.