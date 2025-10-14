Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'de Kendi İmkânlarıyla Dönüşüm Yapan İlk Ve Tek Belediyeyiz'

Kayseri’de düzenlenen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi”, Kocasinan Belediyesi’nin dönüşüm modelinin ne kadar yerinde ve örnek bir adım olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kocasinan, kentsel dönüşüm alanındaki öncülüğünü vurgulayarak, bu sürecin sosyal bir dönüşüm olduğunun altını çizdi.

Kentsel Dönüşümün Önemi

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümün sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm olduğunu belirtiyor. Belediye, 11 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını 10 yıldır sürdürüyor ve bu süreçte mahallelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Daha iyi yaşam alanları oluşturmak amacıyla, yeşil alanlar, sosyal donatılar ve modern hizmetlerin sunulduğu mahalleler inşa ediliyor.

Argıncık Projesi ile Gelecek İnşa Ediliyor

Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” kapsamında gerçekleştirilecek. Proje, 50 milyar TL bütçeye sahip olacak ve 63,9 hektarlık bir alanı kapsayacak. Bu alanda yaklaşık 1.500 yapı yenilenecek ve modern yaşam alanları oluşturulacak. Proje, hem çevre koşullarına uygun hem de şehre değer katacak bir dönüşüm sürecini hedefliyor.

Modern ve Yaşanabilir Bir Cazibe Merkezi

Kayseri’nin tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Argıncık, modern ve yaşanabilir bir cazibe merkezi haline gelecek. Kocasinan Belediyesi, Türkiye’ye örnek gösterilen projelerle yeni, çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir kimlik kazandırmayı amaçlıyor. Bu dönüşümle birlikte Kayseri’nin geleceği için umut verici bir adım atılmış olacak.