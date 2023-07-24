Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler'in imar sorununa neşter vurdu

Her gün bir mahallede yerinde incelemelerde bulunup, bölgenin ihtiyaçlarına anında çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Uğurevler Mahallesi kentsel dönüşüm alanını ziyaret etti. Bölgenin uzun bir süredir bekleyen imar uygulamaları çözümlerini yüzde 90'ın üzerinde tamamladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, imarla birlikte Uğurevler'e 3 yeni büyük park ile 17 metre genişliğinde yeni bir ulaşım aksını kazandıracaklarının müjdesini verdi.

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  • 24.07.2023 12:27
  • Güncelleme: 24.07.2023 12:33
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Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler'in imar sorununa neşter vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Her gün bir mahallede yerinde incelemelerde bulunup, bölgenin ihtiyaçlarına anında çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Uğurevler Mahallesi kentsel dönüşüm alanını ziyaret etti. Bölgenin uzun bir süredir bekleyen imar uygulamaları çözümlerini yüzde 90’ın üzerinde tamamladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, imarla birlikte Uğurevler’e 3 yeni büyük park ile 17 metre genişliğinde yeni bir ulaşım aksını kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Uğurevler Mahallesi’nde saha incelemelerinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılacak olan parklar, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “İmar sorunları ve mülkiyet altyapıyla ilgili uzun süredir beklenen Uğurevler Mahalle’mizde imar uygulama çözümlenmesinde yüzde 90’ın üzerinde tamamladık. En kısa zaman içerisinde yolları, parkları, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarının çalışmalarına başlayacağız. Bununla birlikte eşzamanlı burada müteahhitlerin anlaşmalara başlamasıdır. Konutların yapılmasıyla birlikte imar başlayacak. Böylelikle bölgeye 3 yeni büyük park yapacağız. Ayrıca 17 metre genişliğinde yol çalışmasını da önümüzdeki günlerde çalışmalar olacak. Uğurevler içerisinde bir ulaşım aksını, bu bölgeye kazandırmış olacağız. Yol, park ve diğer çalışmalarımızla Uğurevler ’in makus tarihini yenmek için gayretlerimiz belli bir noktaya geldi. Bundan sonra eski makus tarihini yenmiş olacağız. Hayırlı olsun. Bu ve buna benzer çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hep birlikte inşa edebilmektir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştirdiklerini ve Uğurevler Mahallesi’nde olduğu gibi diğer mahallelerin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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