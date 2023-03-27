Başkan Çolakbayrakdar vatandaşlarla iftar yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çoklakbayrakdar Yeni Mahalle semt pazarında vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı programda Başkan Çolakbayrakdar masaları gezerek vatandaşla sohbet etti, dertlerini dinledi sonrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar programı, yapılan yemek duası ile birlikte sona erdi. Çolakbayrakdar yarınki iftar programının Buğdaylı Mahallesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

“Havanın güzel olmasıyla birlikte daha geniş katılımlı ilk iftar soframız” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çoklakbayrakdar “Yeni mahalle Sümer mahallesinde bir aradayız. Kocasinan Belediye etkinlikleri içerisinde klasikleşen bir etkinliğimiz oldu. Gitmediğimiz mahallelerde de vatandaşlarımız soruyorlar, bizim mahalleye ne zaman geleceksiniz diye ama hava şartları güzel olduğunda diğer mahallelerimizde vatandaşlarımızla birlikte olacağız. “Ramazan paylaşmaktır” diyoruz ya işte paylaşmanın en güzel örneği. Binlerce hemşerimizle birlikte aynı sofrada iftar yapmanın güzelliğini paylaşmış bulunuyoruz. Gittiğimiz mahallelerde memnuniyet yüksek oluyor ki diğer mahallerimizden de talep geliyor. Yarın yine şekilde Buğdaylı Mahallesinde olacağız. Orada da hem depremden etkilenen özellikle de Kahramanmaraş Göksun bölgesinden gelen vatandaşlarımızla hem de Buğdaylı Mahallesi hemşerimizle bir iftarımız olacak. Havanın güzel olduğu zamanlarda Kocasinan Mahallelerinde iftarlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.