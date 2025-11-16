  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Çolakbayrakdar: 'Vergiler, geleceğimizin teminatıdır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Vergiler, geleceğimizin teminatıdır'

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini belirtti. Vergi ödeme konusunda duyarlılık gösteren ilçe sakinlerine teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vergilerin hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Vergiler, geleceğimizin teminatıdır' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Vergiler, geleceğimizin teminatıdır'

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak adına çeşitli imkanlar sunuyor. Vatandaşlara hızlı ve pratik çözümler sunduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, “İlçe sakinlerimizin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla e-belediye uygulamaları, internet üzerinden ödeme, posta çeki ve kredi kartına taksit imkânı gibi çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz. İnternet aracılığıyla yapılan vergi ödemeleri hem vatandaşlarımıza hem de belediyemize büyük rahatlık getiriyor. Ödenen her kuruşu, yine Kocasinanlı hemşerilerimize daha kaliteli hizmet olarak geri sunuyoruz. Yapılan vergi ödemeleri sadece Kocasinan’ın değil, ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'nin yeni aksesuarı'
Başkan Palancıoğlu: “Çarşı Melikgazi, Kayseri’nin yeni aksesuarı”
ERÜ'de 6 akademisyene profesörlük belgesi takdim edildi
ERÜ’de 6 akademisyene profesörlük belgesi takdim edildi
Kayseri'de güvenlik için 51 noktada 24 bin kişi sorgulandı
Kayseri'de güvenlik için 51 noktada 24 bin kişi sorgulandı
Bir Hafta Bir Yazar: Osman UTKAN
Bir Hafta Bir Yazar: Osman UTKAN
AK Parti İl Başkanı Okandan 'Saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor'
AK Parti İl Başkanı Okandan; "Saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!