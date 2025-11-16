Başkan Çolakbayrakdar: 'Vergiler, geleceğimizin teminatıdır'

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak adına çeşitli imkanlar sunuyor. Vatandaşlara hızlı ve pratik çözümler sunduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, “İlçe sakinlerimizin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla e-belediye uygulamaları, internet üzerinden ödeme, posta çeki ve kredi kartına taksit imkânı gibi çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz. İnternet aracılığıyla yapılan vergi ödemeleri hem vatandaşlarımıza hem de belediyemize büyük rahatlık getiriyor. Ödenen her kuruşu, yine Kocasinanlı hemşerilerimize daha kaliteli hizmet olarak geri sunuyoruz. Yapılan vergi ödemeleri sadece Kocasinan’ın değil, ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.