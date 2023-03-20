Başkan Çolakbayrakdar, yağmur duasına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha ve Ebiç Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası Programı'na katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirterek 'Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz' dedi.

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  • 20.03.2023 12:48
  • Güncelleme: 20.03.2023 13:35
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Başkan Çolakbayrakdar, yağmur duasına katıldı
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha ve Ebiç Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası Programı’na katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirterek “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz” dedi.

Hafta sonu kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Yemliha Mahalle Muhtarlığı tarafından her yıl bahar mevsiminde organize edilen Yağmur ve Şükür Duası ile Pilav Şenliği Programı’na katıldı. Bölge sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, hal hatır sordu. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, geleneksel olarak yapılan Yağmur Dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu sene yapılacak olan hasatlar bereketli olur. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı nasip eylesin. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Ebiç Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası Programı’na katıldı. Burada da vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaşlıların hayır duasını aldı. Yağmur duasına katılarak, bölge sakinleriyle birlikte dua eden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimize 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Bu topraklara layıkı ile hizmet vermek için çalışıyor, alın terlerinizi toprağa döküyorsunuz. Rabbim emeklerinizin karşılığını boşa çıkartmasın” diye konuştu.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Programın sonunda vatandaşlara, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurmalı pilav ikram edildi.

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İHA

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