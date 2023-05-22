Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha' da müjdeli haberler verdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'ndeki 45 yıllık tapu sorunun çözüldüğünü ve mahallenin içerisinde yapılması gereken asfalt çalışmalarının da bu yıl yapılacağının müjdesini verdi.

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  • 22.05.2023 11:57
  • Güncelleme: 22.05.2023 12:37
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Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha' da müjdeli haberler verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’ndeki 45 yıllık tapu sorunun çözüldüğünü ve mahallenin içerisinde yapılması gereken asfalt çalışmalarının da bu yıl yapılacağının müjdesini verdi.

Yemliha Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini belirterek, yapılan hizmetlerle Yemliha Mahallesi’ni de daha da güzelleştirdiklerini söyledi. Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Yemliha Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle 5 yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığımız 45 yıllık tapu sorunu. nihayete erdi. O zaman mevcut Yemliha Belediyesi, 1978-1986-1987-1989 ve son olarak 2001 yıllarında arsalarını vatandaşa satmış ama tapulandırma noktasında süreçten veya başka nedenlerden dolayı bir şekilde tabulaştırılamamış. Yani o muhtelif dönemlerde arsalar vatandaşa satılmış ama arsalar tabulaştırılamamış.. 45 senedir, bir sorun var. Zaman içerisinde bu arsaların mülkiyeti, TOKİ’ye geçmiş. Biz, şuanda TOKİ ile protokolleri ve anlaşmaları yaptık. Bu arsalar ile ilgili şuana kadar tespit edebildiklerimiz, eğer yine böyle arsası olan vatandaş var ise o günkü şartlarda elinde evrakı olan, kaydını ispat edebilen veya o zamanda Yemliha Belediyesi’nin encümen kararları olanlara tapularını devir edeceğiz. 45 yıllık sorunu çözdük. Ayrıca Yemliha’daki okulun bulunduğu yeri de bu yıl asfaltlayacağız. Bunların müjdesini buradan veriyoruz. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve huzurunu artırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yemliha Mahalle Muhtarı Ömer Topal ve vatandaşlar ise her zaman yanlarında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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