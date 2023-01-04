Başkan Çolakbayrakdar, yeni yılda peş peşe müjde vermeye devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yılda yol ve kentsel dönüşüm müjdesinin ardından bir de park müjdesi verdi. Seyrani, Yeşil ve Yenimahalle'de saha çalışmaları gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, yeni park ile hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacağını söyledi.

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  • 04.01.2023 11:43
  • Güncelleme: 04.01.2023 12:08
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Başkan Çolakbayrakdar, yeni yılda peş peşe müjde vermeye devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yılda yol ve kentsel dönüşüm müjdesinin ardından bir de park müjdesi verdi. Seyrani, Yeşil ve Yenimahalle’de saha çalışmaları gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, yeni park ile hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacağını söyledi.

Yeşil Mahalle’yi ziyaret edip, yeni yılın ilk park müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında gecekonduda yaşayan Hilmi Oba’nın daveti üzerine evine misafir oldu. “Sana sonsuz güveniyoruz. Beni kurtar” diyen vatandaşın yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Seyranı Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde Yenimahalle’yi Bekir Yıldız Bulvarı’na kesintisiz bağlayacak olan 8. Cadde’de yol çalışmalarını kontrol etti. İmarsız yapıları yıkarak, yol platformuna uygun bir şekilde kesintisiz ulaşım aksları yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Yenimahalle 8. Cadde’nin Bekir Yıldız Bulvarı’na açılan kapısındayız. Yıllardır 8. Cadde kullanılıyor ama imarsız gecekondu yapıların olması sebebiyle yol çıkmaz vaziyetteydi. Şimdi imar çalışmalarıyla birlikte uygunsuz olan imarsız yapılar yıkıldı ve yol platformuna uygun bir şekilde açılıyor. En kısa zamanda asfaltlayarak, 8. Caddeyi Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayarak, buradaki yolu kesintisiz hale getireceğiz. Yeni yollar yaparken mevcut yollar yenilerken bir yandan da imar içerisinde bu şekilde kilitlenmiş ve bağlantısı eksik olan yolları da harekete geçirerek gerek şehir trafiğine gerekse mahalleler içerisindeki ulaşım akslarını açarak, vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde ulaşımı sağlaması için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini ve şehre daha güzel hizmetler yapabilmek için üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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