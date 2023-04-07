Başkan Çolakbayrakdar, yetim çocuklarla iftar açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programında bu seferde yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar 'Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların gözlerinde ışıltı, heyecan ve enerjisi bizim çalışma şevkimizi daha da çok artırıyor.' dedi.

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  • 07.04.2023 14:00
  • Güncelleme: 07.04.2023 15:52
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Başkan Çolakbayrakdar, yetim çocuklarla iftar açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programında bu seferde yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların gözlerinde ışıltı, heyecan ve enerjisi bizim çalışma şevkimizi daha da çok artırıyor.” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mimarsinan Pidecisinde düzenlenen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve eşi Serap Abay, Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Sorumlusu Seval Çağlar, Kayseri İHH Kadın Kolları Başkanı Hatice Kurt, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt, İHH gönülleri ve yetim çocuklar ile yakınları katıldı. İftar öncesi Hacivat ve Karagöz gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Etkinliklerin ardından Başkan Çolakbayrakdar ve Kaymakam İlhan Abay, masaları tek tek dolaşarak, davetlilerle sohbet etti. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber iftar yapıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in ’Bir kimse sadece Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır’ sözünü hatırlatarak; "Bizler de bu bilinçle her zaman çocuklarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalışıyoruz. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, iftar sonrası tekrardan masaları tek tek dolaşarak, öğrencilere kırtasiye, çocuklara ise çeşitli oyuncaklar hediye etti.

İHA

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