Başkan Çolakbayraktar, ERVA Projesine Tam Destek

Argıncık Mahallesi’nde düzenlenen açılış programında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Açılışta konuşan Başkan Çolakbayrakdar, ERVA Spor Okulları’nın gençlerin fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, “ERVA Spor Okulları’nın bir yenisini daha açıyoruz. Argıncık Mahallemizde hizmete giren Kayseri Diyanet Vakfı ERVA Spor Okulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis, özellikle gençlerimizin eğitim almasına ve spor yapmasına önemli katkılar sağlayacak. Her mahallede yoğun talep gören ERVA Spor Okulları, bu bölgede de büyük bir ihtiyaçtı. Bu nedenle burada açılmış olması son derece kıymetlidir. Kocasinan bölgemiz özelinde söylemek gerekirse, şimdiye kadar açılan ERVA Spor Okulları’ndan farklı olarak buradaki tesis, caminin hemen yanında yer alıyor. Bu da okulun önemini bir kat daha artırıyor. Çünkü buradaki hocamız, daha önce de gençlerle yakından ilgilenmiş, onların eğitimine büyük katkılar sağlamıştı. Bu yönüyle camimiz zaten bir çekim merkeziydi. ERVA ile birlikte bu çekim merkezi daha da güçlenecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada hem sportif anlamda hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişimlerini sürdürecekler. Bu anlamlı hizmete katkılarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Kendisi büyük bir kararlılıkla bu projeleri sürdürüyor ve bugün itibarıyla 55’inci tesise ulaşılmış durumda. Hâlihazırda da yedi ERVA Spor Okulu’nun daha açılması planlanıyor. Yeni tesislerin de kazasız belasız şekilde hizmet vermesini ve hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Bu projeye başladığımız andan itibaren ilk inananlardan, ilk yanımızda duranlardan biri oldu. Sadece Kocasinan bölgesinde değil, Kayseri genelindeki tüm ERVA Spor Okulları’na destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum,” diye konuştu.