Başkan Çopuroğlu Kayserili mobilyacıları yalnız bırakmadı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri mobilya sanayicilerinin katıldığı Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’nın açılışına katıldı.

Açılış sonrası firmaları tek tek ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu burada yaptığı açıklamada, ’’Kadim kent Kayserimizin Mobilya sanayicilerinin bulunduğu fuara katılmak bizleri dolayısı ile memnun etti. Kayseri Selçuklulara başkentlik, Osmanlılara mihmandarlık yapmış, Cumhuriyet tarihinde de hep ön planda olmuş bir şehir. Şimdi ise Mobilyanın başkenti olarak da çok yoğun çalışmalar yapılıyor. İşte bunların en başında da şu an içinde bulunduğumuz fuar alanı. Burada Kayseri’de üretilen ürünler var. Emek var, alın teri var, gayret var. Bu sebeple Kayseri her yerde olduğu gibi mobilyada da bizde varız” dedi.

Başkan Çopuroğlu, “Sanayicilerimiz burada bir alkışı ve teşekkürü hak ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın ve yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.