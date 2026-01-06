Başkan'dan Sivas Caddesi Esnafına Tatlı İkramı

Kayseri’de gönül dostu sosyal belediyecilik esasına göre yerel yönetim faaliyetlerine devam eden ve bu doğrultuda sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun adeta nabzını tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Sivas Caddesi’ndeki esnafı dükkânlarında ziyaret etti.

Ziyaretinde esnaf ile sohbet eden, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, lokantada esnaf ile mangalın, balıkçıda tezgâh ile ızgaranın başına geçti ve vatandaşlarla ilgilendi. Büyükkılıç, giyim, bilişim, kozmetik ve diğer gıda dükkânlarına da ziyarette bulunarak hem esnafın durumunu hem de vatandaşların halini hatırını sordu.

Vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, sohbet ederek talep edenlerle de bol bol fotoğraf çekindi.

Caddede vatandaşlar ile esnafa tatlı ikramında bulunan Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kayseri esnafı ise Büyükkılıç’a gerek samimi ziyareti gerekse kente hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Vatandaşlar da Büyükkılıç’ın ilgisinden memnuniyetlerini dile getirerek, halkla iç içe olan Başkan Büyükkılıç’a şükranlarını iletti.

Başkan Büyükkılıç, çocukları da ihmal etmedi. Ziyaretinde çocuklarla da bir araya gelerek sohbet eden ve fotoğraf çekinen Büyükkılıç, onlara nasihatlerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ile Ufuk Sekmen eşlik etti.