Başkan Demirezen'e çifte mutluluk
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, İl Başkanlığına atandığı gün aynı zamanda dede olmanın da sevincini yaşadı.
- 18.07.2023 21:07
- Güncelleme: 18.07.2023 21:07
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, bugün görevini devraldı. Ayrıca bugun İl Başkanı Demirezen'in oğlu Ali Demirezen ve gelini Buse Demirezen Çiftinin Zeynep Alya ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Zeynep Alya bebeğin 3 kilo 300 gram olarak doğduğu öğrenildi.
MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen İl Başkanı olmanın yanı sıra dede olmanın da sevincini yaşadı.
1ha
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